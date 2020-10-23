رانيا يوسف: معنديش مانع من عرض أعمالي على المنصات.. "التلفزيون مش شرط"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن هذا العام شهد أكثر من عرض فني لها مثل "مملكة إبليس"، "الآنسة فرح"، و "الحرامي"، عُرضت على منصة إلكترونية، لافتةً إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" سيعرض في 8 نوفمبر المقبل

وأضافت يوسف خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "شعرت بصدى مختلف عما كان يحدث عندما تعرض الأعمال على التلفزيون، لأن هذه الفترة كان الناس موجودون في المنزل وشوهدت هذه الأعمال بشكل جيد".

وحول إمكانية عرض أعمالها على المنصات الرقمية فقط، قالت: "معنديش مشكلة، أوافق طبعًا، دلوقتي الناس كلها ماسكة الموبايلات بتتفرج على كل حاجة مش شرط على التلفزيون".

وحول تفاعلها الدائم مع منصات التواصل الاجتماعي، قالت: "مبحبش التليفون خالص، لكن بناتي هو اللي متابعين ونشيطات أكتر".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.