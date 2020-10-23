11087 طنا.. حركة البضائع العامة الصادرة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، خلال الساعات الماضية، بينما غادر سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

ووفقًا لبيان صادر عن الميناء، اليوم، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11087 طن، ‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة تشمل : حاصلات زراعية يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن وهولندا وسنغافورة وانجلترا وسيريلانكا والصين وإيطاليا والهند والمانيا وهونج كونج.

ووصل عدد الحاويات الوارد إلى 782 حاوية مكافئة مقابل 1498 حاوية مكافئة "ترانزيت، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 96566 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80013 طنا .

وغادرقطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ حمولة 40 حاوية مكافئة واردة من الاسكندرية، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4319 شاحنة منها 158 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 9623 من البضائع العامة.