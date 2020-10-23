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صور.. محافظ دمياط تتفقد جناح الأثاث في معرض "لومارشيه"

كتب:

سهاد الخضري
12:19 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جناح الأثاث الدمياطي، في معرض لومارشيه 2020 "le marche"، والذي انطلق أمس الخميس، ويستمر حتى الأحد المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

والتقت المحافظ بالعارضين والقائمين على المعرض، الذي يعد من أضخم وأبرز المعارض في مجال الأثاث والديكور بمصر والشرق الأوسط.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بمشاركة قطاع الأثاث في دمياط بهذا المعرض، والذي يأتي توافقًا مع الاستراتيجية الخاصة بخلق آفاق تسويقية جديدة للمنتج الدمياطي، ودعم صناعة الأثاث بالمحافظة.

وأشادت بما شاهدته من منتجات تتواكب مع أحدث التصميمات العالمية، متمنية لجميع صناع الأثاث بالمحافظة المزيد من التقدم والنجاح.

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