جهاز مدينة دمياط الجديدة يكرم المحالين على المعاش : « بفضلهم نجحنا»

احتفلت أمس أسرة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالعاملين الذين بلغوا السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة وهي "60 عاما" بالقاعة الرئيسية للاجتماعات بجهاز المدينة بحضور نواب رئيس الجهاز ومديري العموم والمعاونين وبمشاركة العاملين بالجهاز.

جهاز مدينة دمياط يكرم المحالين للمعاش

وكرم المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، المحالين للمعاش من العاملين الذين بلغوا السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة، مؤكدا أن التكريم يأتي تقديراً لجهود وعطاء العاملين الذين بذلوا الجهد والعرق في سبيل تعمير المدينة.

رجب: نجاحنا يعود لاهتمامنا بالعنصر البشري

وأوضح رئيس الجهاز، أن رؤية الإدارة تنطلق دائماً من اهتمامها بالعنصر البشري، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات في مدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسؤولية على أكمل وجه.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الغرض من التكريم أيضاً هو بث رسالة تحفيز لكل عامل على تحقيق التميز في تخصصه، متمنيا التوفيق والنجاح للمكرمين في حياتهم.

كان المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تفقد المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين، ورافقه خلال جولته التي امتدت لساعات عدة، مساعده المهندس كمال بهجات ومسؤولي الهيئة، وكان في استقبالهم المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينتين.

قيادات المنصورة الجديدة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المدينة الجديدة

وكان المهندس عبد المطلب عمارة والوفد المرافق له تفقدا الإنشاءات بمدينة المنصورة الجديدة، وعقدا اجتماعا مع مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها، أعقبه تفقد مشروع تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذى للكليات الجاري تنفيذها، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر لـ (196) عمارة بإجمالي (4704) وحدة سكنية.

وتجول كذلك بمنطقة الفيلات التي يجري تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث بلغت نسبة تنفيذ الكورنيش بطول 4.2 كم نحو 94%، ويضم الكورنيش، "ممشي، كافتريات، برجولات، مقاعد، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال".