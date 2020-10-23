ياسمين صبري: مش هشارك في السينما بسبب نسبة الـ50% حضور

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تقرأ بعض السيناريوهات لمسلسل رمضان المقبل، مستطردةً: "مفيش حاجة لسه للسينما، لأن الحضور 50% بس، وأحب لما أعمل حاجة تكون نجحت".

وأضافت صبري خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "لو جات لي فرصة أشتغل حاجة تتعرض على منصة رقمية هوافق، لأن ده اللي جاي، وأنا بحب المرأة وبحب أشتغل في حاجات تدافع عنها، مفيش قضية أوي ممكن ندافع عنها، بس بحب أشتغل على الحاجات اللي المرأة ممكن تمر بيها كل يوم".

وحول رأيها في عام 2020، قالت ياسمين صبري مغنيةً: "الحياة حلوة .. كانت رائعة بالنسبة لي".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المبارة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.