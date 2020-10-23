ستيفاني صليبا: الجونة قطعة من السما.. وأشعر بأمان رغم كورونا

أعربت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عن سعادتها بحضورها مهرجان الجونة السينمائي قائلة: "بونسوار جونة"، لافتة إلى أنها ستشترك الفترة المقبلة في أعمال فنية مصرية، موضحة أن دورها المقبل سيكون مفاجأة، مبدية عدم رغبتها في الإعلان عن تفاصيله حاليا.

وأضافت "صليبا" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أنها تشعر بأمان في الجونة رغم فيروس كورونا، موضحة أنها تحضر المهرجان للعام الثاني على التوالي، وهناك الكثير من الأفلام تتحمس لمشاهدتها وهناك فيلم وثائقي لبناني سيعرض في المهرجان.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الفروقات بين النسخة الحالية للمهرجان والماضية، خاصة في مكان إقامة المهرجان، العام الحالي أفضل، كما أنها تشعر خلال وجودها في الجونة مثل بيتها وعائلتها، "أنا هون بقطعة سما".

ودخل ضيوف مهرجان الجونة السينمائي من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، انجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".