عاجل.. السيسي يؤكد أهمية ارتداء الكمامات: "مش عايزين نسيبها خالص"

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئة العمال العاملين على مشروعات الطرق في نطاق القاهرة الكبرى خلال جولته التفقدية للأعمال اليوم بمناسبة المولد النبوي، قائلاً لهم: "كل سنة وأنتم طيبين".

وتوقف الرئيس خلال جولته التفقدية، وقال للعمال: "عايزين نخلص"، ليؤكدوا أنهم يعملون بكل همة، وأشار الرئيس للكمامة الواقية التي يرتديها، وقالهم لهم مرتين: "مش عايزين نسيب دي خالص".

وتابع الرئيس: "نخلي بالنا من موضوع الوقاية من كورونا"، كما أكد الرئيس خلال زيارته للطرق المختلفة التي يجري تنفيذها.

وسأل الرئيس أحد المهندسين في موقع تفقده عن الانتهاء من أعمال المشروع بعد معوقات كان قد شاهدها من قبل، ليؤكد المهندس الانتهاء بنسبة "100%"، ليسأل الرئيس عن تعويضات مستحقة لبعض المواطنين ليرد المهندس: "الناس اتعوضت يا أفندم".

وخلال تفقده كوبري موجود على نهر النيل، سأل الرئيس عن أشياء متواجدة على ضفاف النهر، ليرد المهندس أنها "مشايات الري بيطهروا بيها المياه"، ليوجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير والتطوير.

وسأل الرئيس أحد المهندسين في مشروع الطريق الدائري الأوسطي عن سر عدم عمل أنفاق للمزارعين ليمروا منها، حيث قال: "معملتوش ليه للزراعيين أنفاق تحت الطريق عشان يعدوا"، ليرد المهندس أن هناك نفقين يتم عملهم.

وأوضح المهندس للرئيس أنه سيتم الانتهاء من أعمال القطاع الذين يعملون فيه بحلول شهر مارس المقبل.

وسأل الرئيس عن سر تأخير تنفيذ أحد الكباري، ليرد المهندس: "بسبب الإزالات".