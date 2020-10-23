كندة علوش: سأشارك في فيلم كوميدي.. "جرعة النكد في ضي القمر كانت كبيرة"

قالت الفنانة السورية كندة علوش، عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة، إنها تتحمس كثيرًا للأفلام القصيرة، مشيرةً إلى أن طبيعة عملها تجعلها تطلع على النص المكتوب والتمثيل وكيف استطاع المخرج إيصال الفكرة في وقت قصير ومكثف وبمتعة.

وأضافت علوش خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "عُرض علينا 18 فيلمًا، وأنا لا أعتقد أن هذا رقمًا كبيرًا فالوقت يمر بسرعة جدًا مع هذه النوعية من الأفلام، وأنا متحمسة جدًا".

وعن مشاركتها في حكاية "ضي القمر"، بمسلسل "إلا أنا"، قالت: "مكنتش متخيلة الصدى اللي عمله المسلسل، الحمد لله عمل نجاح كبير، والموضوع طُرح بشكل جديد، وكنت سعيدة جدًا بالنجاح".

وتابعت، أنها تجهز لمشروع سينمائي كوميدي، ستعلن عن تفاصيله بعد انتهاء فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، كما ستشارك في مسلسل يتكون من 10 حلقات، موضحةً: "الكوميدي بيبقى أحلى، كمان حكاية ضي القمر كان فيها جرعة نكد وشجن كبيرة، ومتحمسة للعمل الكوميدي".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتى يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المبارة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.