السيسي: أرحب بجهود التطبيع بين السودان وإسرائيل لتحقيق السلام
كتب:
شريف سليمان
07:26 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترحيبه بالجهود المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين الأخيرة والسودان.
وكتب رئيس الجمهورية خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".