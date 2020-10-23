نتنياهو: الاتفاق مع السودان تقدم كبير وبداية لعهد جديد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع السودان على إقامة علاقات دبلوماسية يعد تقدما كبيرا للسلام وبداية لعهد جديد.

وأضاف نتنياهو أن اجتماع وفود إسرائيلية وسودانية سيكون قريبا لمناقشة التعاون التجاري والزراعي، واصفا إقامة علاقات مع السودان بأنه "تحوّل استثنائي"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق السودان وإسرائيل على بدء العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن البلدين أرسيا "السلام" بينهما.

وغرد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في موقع تويتر: "أعلن الرئيس أنّ السودان وإسرائيل توافقا على إقامة العلاقات بينهما، في خطوة كبيرة جديدة نحو السلام في الشرق الأوسط".

وأكد ترامب أن "العديد والعديد" من الاتفاقات الأخرى قادمة. وجاء إعلان الجمعة عقب توقيع اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مؤخرا بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإعلان، وقال متوجها إلى ترامب: "نوسّع دائرة السلام بهذه السرعة بفضل قيادتك".

وقبيل التصريح حول بدء العلاقات، كشفت الإدارة الأمريكية نيّة ترامب شطب الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الرئيس الأمريكي خلال المكالمة الهاتفية على هذا القرار، وأشاد بالأثر الهام لهذا الإجراء على الاقتصاد السوداني.