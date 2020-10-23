"المركزي" يطمئن عملاء التجاري الدولي: حريصون على أموال المودعين

أصدر البنك المركزي بيانا رسميا قبل قليل بشأن موقف البنك التجاري الدولي، طمأن خلاله المودعين على أموالهم، وأكد حرصه على سلامة المركز المالي للبنك.

وبحسب البيان فقد "وافق البنك المركزي على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بتعيين شريف سامي - عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وقال البيان إنه قد اجتمع محافظ البنك المركزي مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والذي تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية، وأكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على ثقته في مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالي للبنك وأموال المودعين.

ويأتي ذلك في إطار سياسة البنك المركزي تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاستباقية والتأكد من تنفيذ أعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة، وإن البنك المركزي لن يتردد في التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر في إطار التزامه بحماية أموال المودعين في البنوك المصرية طبقا لأحكام القانون والاعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.