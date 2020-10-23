بشرى من مهرجان الجونة: "ماشية على طول بالكمامة بتاعتي"

قالت الفنانة بشرى، رئيس العمليات ومؤسس مشارك في مهرجان الجونة السينمائي، إنها سعيدة بإقامة المهرجان، ولكن هذا لم يكن يحدث لولا جهود الدولة ودعمها، وخاصة وزارة الصحة، والذين يعملون مثل خلية النحل للانتهاء من تحاليل الـ"pcr"، معربة عن شكرها لوزارتي الصحة، والسياحة والآثار.

وأضافت "بشرى"، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أنهم واجهوا الكثير من التحديات، والجميع يبدأ الالتزام منذ بدء افتتاح المهرجان، والشخص غير الملتزم يؤذي غيره، مشددة: "أنا ماشية على طول بالكمامة بتاعتي"، ولا أحب عدم الالتزام، والجميع يأخذ الأمور بجدية.

وأعربت عن شكرها لقناة "ON" على تغطيتها للحدث، وأنها تتفاءل بها منذ النسخة الأولى من المهرجان، وتغطيتها دائما مبهجة وبها فرحة كبيرة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".