مي سليم: مهرجان الجونة ثقافة فنية.. وعقمونا من فوق لتحت

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بحضورها مهرجان الجونة السينمائي قائلة: "ببقى سعيدة وأنا جاية مهرجان الجونة، وبستمتع أوي بكل فعالياته وبحس ببهجة، والفنانين اللي بيلتقوا بيبقى فيه ثقافة فنية حقيقية، وبستمتع بكل لحظة بكون فيها".

ووجهت "سليم" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، الشكر لمنظمي المهرجان هذا العام: "شايفين مجهود كبير على الريد كاربت، عقمونا من فوق لتحت وطلبت منهم أمشي على الريد كاربت من غير الكمامة عشان شكلها صعب أوي بس هنلبسها تاني".

وأكدت أن الإجراءات الاحترازية جرى اتخاذها فور وصولهم للفندق و"الريد كاربت"، "2020 سنة مش وحشة، فيها بردو حاجات حلوة ومتفائلة باللي جاي ومش بحب أفكر في النجد".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.