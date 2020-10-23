برعاية أممية.. اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا

وقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناه "مداد نيوز" السعوديه، على موقع "يوتيوب"؟.

وأوضح التقرير أن الوفود العسكرية ناقشت على مدار أسبوع عملية "وقف إطلاق النار" وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها منطقة سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وبدأت المحادثات العسكرية المباشرة بين طرفي الصراع في ليبيا لبحث تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

ورحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، اليوم 23 أكتوبر 2020، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف، اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.