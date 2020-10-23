توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار تصل لرعدية وتباين في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون حار نهارا، معتدل ليلا على جنوب الصعيد غدا السبت.

أما عن يومي الأحد والاثنين، توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسودها طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، بينما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهرا مائل للبرودة ليلا، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

حالة الرياح

وعن حالة الرياح، تكون معتدلة تنشط خلال يومي السبت والأحد والاثنين على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة الأمطار

ومن المتوقع سقوط الأمطار خلال يومي السبت والأحد وتنعدم فرص السقوط يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية:

طقس السبت 24 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

طقس الأحد 25 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

طقس الاثنين 26 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.