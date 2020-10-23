صور.. إطلالة مميزة لـ جومانة مراد وزوجها في مهرجان الجونة

ظهرت النجمة جومانا مراد مع زوجها دكتور ربيع بسيسو، منذ قليل، فى حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، وتألقت جومانا فى خطف الأنظار بإطلالتها الرائعة والأنيقة، حيث تعاونت مع المصمم العالمي نيكولا جبران، وتصفيف الشعر لـ هيثم دهب والمكياچ أحمد الخواجة، وتألقت بمجوهرات Glmour Jewellery.

وتعمل حالياً جومانا مراد علي اختيار السيناريو المناسب من أجل المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، حيث تفاضل بين عدة أعمال للمشاركة فيه، وستعلن عن ذلك لجمهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تم عرض أحدث أعمال جومانا مراد وهو مسلسل "مدرسة الحب 3”، الذي يعد التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، وتم تصويره في أكثر من بلد.

يذكر أن جومانا تألقت خلال شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا وعدد من النجوم ولاقت إعجاب النقاد والجمهور معاً وتم تكريمها عددة مرات عن دورها.

وبدأ منذ قليل حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بتقديم الفنان اللبناني رامي عياش الذي رحب بالحضور، ويبدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وتقدمه المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.