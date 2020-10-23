انطلاق مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة وسط إجراءات احترازية مشددة

أنهت إدارة مهرجان الجونة السينمائي جميع التجهيزات استعدادا لبدء حفل افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

يبدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في الثلاثة مهرجانات السابقة وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وتشمل الإجراءات التالي:

- توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة.

- اختبار جميع الضيوف الأجانب ومنح شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

- فحص درجة الحرارة ومنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

- تطهير جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات ويُزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول.

- استخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعب، ويحافظ الزوار على مسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع.

- مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين، وتقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح والختام.

- تقليل عدد المدعوين لحفلات الافتتاح والختام كما حدث في الدول الأوروبية التي أقامت مهرجاناتها هذا العام.

- زيادة مساحة السجادة الحمراء لتكون 30 مترًا وتزويد المسرح بـ4 مداخل من أجل تجنب صفوف الانتظار.