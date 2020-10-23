أنسي أبو سيف يهدي جائزة تكريمه بالجونة للمخرج شادي عبد السلام

خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، أكد أنسي أبو سيف أنه لا يجد ما يقوله ولكنه من اللممكن أن يرسم.

ووجه الشكر لإدارة المهرجان، واعتبر التكريم لأهم مهنة في السينما وهي تكوين المناظر، وبأن الفضل يرجع بتلك الجائزة الى العمال والفنيين، والفضل الحقيقي يرجع إلى المخرجين الذين تحملوني أثناء العمل وتعلمت واستفدت منهم كثيرا.

كما أهدي "أنسي" الجائزة للمخرج شادي عبد السلام معتبرا أنه أستاذه ومعلمه في المجال السينمائي.

وبدأ منذ قليل حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بتقديم الفنان اللبناني رامي عياش الذي رحب بالحضور، وكان بدأ الحفل بأغنية له.

ويقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.