رغم انتقاده من "العالمي".. خالد النبوي يسلم "تجماوي" جائزة عمر الشريف

في واقعة لافتة للانتباه، اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الفنان خالد النبوي لتسليم الفنان المغربي الفرنسي سعيد تجماوي جائزة عمر الشريف في حفل افتتاح الدورة الرابعة المقامة حاليا داخل قاعة المؤتمرات الكبري بالجونة.

المثير للانتباه أن عمر الشريف كان قد وصف النبوي بالممثل الأسوأ الذي رآه في حياته، وذلك بعد تجربة تعاونهما معا في فيلم "المسافر"، مؤكدا أنه "خنقه" في هذا الفيلم، على حد وصفه.

وأرجع "الشريف" في تصريحات له سبب توصيفه لـ"النبوي" بهذا الوصف إلى رغبة الأخير في تقليد طريقة سيره، مشيرا إلى أنه اندهش من ردة فعله آنذاك، بدعوى أنه رجل عجوز وهو شاب، وبالتالي لا بد من وجود اختلاف في طريقة المشي.

وكان انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت قناة "أون" قد عرضت الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.