مرشحة "من أجل مصر": أعمل على خلق بيئة آمنة للمرأة.. ومشاكل المزارعين لها أولوية قصوى

أكدت الدكتورة هدى الطنبارى، مرشحة القائمة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ، أنها تولى المرأة اهتماماً خاصاً، وتعمل على حل مشكلات أهالى كفر الشيخ، والخاصة بالمياه، والصرف الصحى، وتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، كما أن لديها برنامجاً انتخابياً ينطلق من رؤية حزب الشعب الجمهورى الذى تمثله، ويشمل تمكين المرأة على كافة الأصعدة. وأشارت، فى حوارها مع «الوطن»، إلى أن القائمة تضم كل أطياف الشعب، وأن المرأة تعيش أزهى عصورها.

لماذا ترشحت لانتخابات البرلمان؟

- أعمل أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وحاصلة على دكتوراه فى فلسفه الخدمة الاجتماعية من جامعة القاهرة، ولدىّ خبرة فى العمل الاجتماعى، من خلال كونى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، كما أننى عضو بالعديد من الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، ونويت الترشح للانتخابات لأننى أملك من الخبرات الكثير، فضلاً عن إرادتى لتقديم خدمات أكثر للمواطنين، وبخاصة المرأة، حيث إننى حرصت على حضور جميع مؤتمرات المجلس القومى، منذ إنشائه وحتى 2020 وحضور العديد من الدورات التدريبية، إضافة إلى المشاركة فى إعداد العديد من أوراق العمل حول المشاركة السياسية والمرأة، فضلاً عن التطوع بالعمل على دعم دور المرأة فى تنمية المجتمع، وتم تكريمى فى العديد من المناسبات، منها احتفال وزارة الثقافة بيوم المرأة المصرية بدار الأوبرا عام 2002.

ما ملامح برنامجك الانتخابى؟

- البرنامج الانتخابى مرتبط بأهداف حزب الشعب الجمهورى الذى أمثله، حيث يعتمد على رؤية اجتماعية واقتصادية، حيث التزام الحزب باستمرار الدولة فى حماية حقوق المصريين فى الحصول على خدمات مجانية أو شبه مجانية فى التعليم والصحة، ودعم السلع، كما أننى ملتزمة بالحفاظ على مد مظلة التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين، فضلاً عن مد مظلة التأمين الاجتماعى ليشمل جميع الأسر التى لا عائل لها، إضافة إلى تحديد أسعار مجزية لشراء المحاصيل الرئيسية من المزارعين، وتحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، إضافة إلى التأكيد على أهمية التدريب والتشغيل، خاصة للشباب، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

أنتِ مقرر المجلس القومى بكفر الشيخ فما الذى ستقدمينه للمرأة؟

- نسبة الأمية فى الإناث أعلى من الذكور، ونسبة البطالة أيضاً، وقد تتعرض المرأة لأشكال مختلفة من التميز والعنف النفسى واللفظى والجسدى، فلا بد من تفعيل القانون لحماية المرأة والطفل وخلق بيئة آمنة، ولا بد من حماية المرأة، وخاصة الفقيرة والمعيلة والمسنة، والعمل على تدريب المرأة الريفية على إنتاج مشغولات يدوية وغذائية ومساعدتها على التسويق بهدف رفع مستوى معيشة الأسرة ومساعدتها على تعليم أطفالها وحمياتهم، وهو ما سيكون له أولوية قصوى لدىّ.

كيف ترين وجود المرأة والـ25% خاصة بعد تعيين الرئيس 20 نائبة بدلاً من 10؟

- وجود المرأة مهم، ولا بد من التعبير عنها، وذلك لتلبية احتياجاتها وحل مشكلاتها، وذلك ليس لصالح المرأة فقط ولكنه لصالح الأسرة والمجتمع، والرئيس عبدالفتاح السيسى، يصف المرأة بـ«عظيمات مصر»، ونحن نعيش أزهى عصر لتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فلها دور كبير فى غرس الانتماء للوطن فى أولادها، وكان لها دور واضح فى 30 يونيو، فهى تنشد الأمن والأمان لأسرتها ووطنها، وتعى أهمية الأمن والاستقرار، وحماية مقدرات الوطن، وقد لمست هذا الوعى عند المرأة الريفية، ونلاحظ ذلك فى خروجها للمشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية لتعبر عن رأيها ودعمها للدولة رغم الظروف الاقتصادية لأنها دائماً تتمسك بالأمل فى غد أفضل.

ما رأيك فى تمثيل أسر الشهداء فى الانتخابات؟

- تمثيل أسر الشهداء حق، لأنهم يمثلون أهم من ضحى فى سبيل الحفاظ على الوطن، وأتمنى تمثيل المصابين أيضاً، لأن هناك من ضحى بالوقت والجهد والعرق، ومن ضحى بحياته أو جزء منه، يستحق أن يمثل فى مجلس النواب.

ما رأيك فى المرأة المعيلة؟ وما الذى ستقدمينه لها؟

- المرأة المعيلة تستحق كل اهتمام، وهن يمثلن نسبة كبيرة فى مصر، ولا بد من العمل لتفعيل قوانين حماية ورعاية المرأة وأطفالها، وخاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق والهجر، وتجد المرأة نفسها مسئولة عن الأسرة، فلا بد من دعم الدولة للمرأة المعيلة وتقديم الدعم له.

د. هدى الطنبارى: "القائمة الوطنية" تمثل كل أطياف المجتمع

كيف ترين تمثيل طوائف المجتمع فى القائمة الوطنية؟

- أراه مهماً جداً، فالقائمة تمثل كل طوائف المجتمع من شباب وأقباط وذوى الهمم والمرأة، لأن النظام الفردى يتطلب جهداً ومالاً قد لا تستطيع المرأة أو الشباب أو ذوو الهمم توفيره، فالقائمة تساعد على توفير الفرصة للفئات المختلفة، وأيضاً الأحزاب، فالقائمة الوطنية تضم تحالفاً مكوناً من 12 حزباً وتنسيقية الشباب، وهى بالطبع تعبير عن كل طوائف المجتمع.

مشاكل الدائرة

كفر الشيخ محافظة ريفية وزراعية، تعتمد على الزراعة والصيد فى المقام الأول، لكنها تعانى من مشاكل كثيرة، أولها أن معظم قرى المحافظة تعانى من ندرة وسوء مياه الشرب والرى، وخاصة أننا فى نهايات الترع، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحى، وأسعار المحاصيل الرئيسية وتكلفة الزراعة، ومشاكل الصيادين مع العلم يوجد لدينا صيادات من السيدات فى بعض قرى المحافظة لديهن العديد من المشاكل، ولا بد من العمل لحل تلك المشكلات.