القائمة الوطنية بكفر الشيخ تنظم مؤتمرين جماهيريين

يواصل مرشحو القائمة الوطنية "من أجل مصر" للنواب بكفر الشيخ، مؤتمراتهم الجماهيرية بمراكز ومدن المحافظة، قبل انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، والتي تجرى في 7 و8 نوفمبر المقبل.

ففي مركز الحامول، عقد الدكتور محمد فوزي الرفاعي، مرشح القائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤتمرًا شعبيًا بقرية "الكفر الشرقي"، بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، وشوقي سالم، أمين التنظيم بمركز الحامول، وعدد من قيادات الحزب بالمركز وأهالي القرية.

وأشاد المهندس فوزى الرفاعي، في كلمته بمرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر"، معددًا صفات كل مرشح بالقائمة، ومؤكدًا أنّ جميع المرشحين بالقائمة لهم تاريخ مشرف في خدمة الوطن والمواطنين، وأنّ مرشحي تنسيقية الأحزاب والسياسين من الشباب الواعد الذي يمكن الاعتماد عليهم في بناء مصر المستقبل.

من جانبه، طالب الدكتور محمد الرفاعي، أهالي الدائرة بانتخاب القائمة الوطنية، مؤكدًا أنّه سيكون خادمًا للجميع، إذا أصبح عضوًا بمجلس النواب: "أعرف جميع مشاكل الدائرة، وسأسعى جاهدًا لحلها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية".

وفي مركز سيدي سالم، عقد المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجمهورية ومرشح القائمة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أحمد سليمان، بحضور المهندس عبدالسميع يوسف، واللواء حسن البحيري، عضوي مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب بالمركز.

وطالب دمرداش، الأهالي بالتصويت للقائمة الوطنية "من أجل مصر"، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، واستكمال المشروعات العملاقة التي أقامتها الدولة، التي تصب جميعها في صالح المواطنين.

يذكر أنّ القائمة الوطنية "من أجل مصر"، تضم 9 مرشحين في كفرالشيخ، وهم: المهندس عبدالحميد دمرداش، اللواء سعيد عمارة، الدكتورة منى عبدالعاطي، الدكتورة جميانة لويس، الدكتور محمد فوزي الرفاعي عن حزب مستقبل وطن، الدكتورة هدى الطنباري عن حزب الشعب الجمهوري، والدكتورة هالة أبوالسعد عن حزب مصر الحديثة، والدكتورة هيام الطباخ والدكتور عمرو درويش عن تنسيقية الأحزاب.