مرشحة القائمة الوطنية تجوب كفر الشيخ: "أنا خدامة ليكم"

تجوب هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التطوير والتنمية، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب، مدن وقرى المحافظة، طلبًا من المواطنين دعم القائمة خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، واستهلت زيارتها لعدد من المدن، بدأتها بدسوق مسقط رأسها، ثم الرياض، مؤكدة أنها ستكون خادمة للأهالي.

وقالت الطباخ، خلال جولاتها: "أنا خدامة ليكم، وإن قدر لي النجاح سأكون عند حسن ظنكم، طوال حياتي وأنا أعمل في العمل العام ومهمومة بحياة ومشاكل المواطنين البسطاء"، مضيفة أنها ستكون سندًا للجميع وخاصة المرأة والشباب، باعتبارها مرشحة الشباب"، مضيفة: الرئيس السيسي يهتم بالمرأة والشباب وإحنا كمان هنكمل زي الريس، وهتكون أولوياتنا الفئتين بجانب كل فئات المجتمع".

وأضافت، أنها سعيدة بما رأته من دعم المواطنين خلال جولاتها التي بدأت مؤخرًا عقب فتح باب الدعاية الانتخابية: "لقيت حب ودعم كبير من الناس، مكنتش متوقعة، دا فضل من ربنا، أنا طول عمري بين الناس وبحاول أتعرف على مشاكلهم وأحلها من خلال عملي، وربنا يكملها على خير وبأذن الله مش هخذل حد".

وأوضحت مرشحة القائمة الوطنية، أنها تتفهم وتعي احتياجات الأهالي، وتعرف مشاكلهم جيدًا، فضلاً عن انها ستكون صوتًا لهم وعونًا في حل مشاكلهم.

يذكر أن هيام الطباخ، تعمل معاونًا لمحافظ كفر الشيخ، منذ يوليو الماضي، وهي عضوًا بتنسيقية شباب الأحزاب، وعملت بالكثير من المنظمات المحلية والدولية وكانت مدربًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وتعاونت مع الحكومة المصرية ممثلة في عددًا من الوزارات من خلال عملها بمنظمات دولية، كما عملت على مشروع تنمية سيناء، بالإضافة إلى برلمان وطلائع الشباب في كفر الشيخ، حيث بدأت حياتها بهما.