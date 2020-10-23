سميح ساويرس: 75% من الأفكار اللي طبقتها في حياتي كانت بتاعة ناس تانية

قال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي لمهرجان الجونة، إن حلم الجونة قديم منذ ويرجع إلى ثلاثين سنة مضت.

وأضاف ساويرس خلال حوار مع الإعلامية لميس الجديدي عبر شاشة "ON" في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة: "الـ30 سنة طاروا بسرعة، وعلى مدار الفترة الماضية كان هناك احتمال كبير أن يتم إلغاء عقد مهرجان الجونة في نسخته الرابعة هذا العام".

وتابع: "وكان أمامنا أمران مهمان ظللنا نراقبهما، أولهما عقد مهرجاني فينسيا وثاني الأمور التي وضعناها نصب أعيننا هو أن تكون الدولة مرحبة بعقد المهرجان في موعده في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وواصل: "جهات الدولة أمامنا ممثلة في وزارتي الثقافة والصحة فالأولى تمنح الموافقات والثانية تمنح سلامة الإجراءات الاحترازية، ولو مكنتش معانا وزارة الصحة مكنتش حاجة تمت مش بس كده وزيرة الصحة وأنا بشكرها اهتمت بالتفاصيل ومدى سلامة الإجراءات الاحترازية وقالت إننا عاوزين المهرجان ينجح لأنه حاجة كويسة جداً وده شجعني أكتر وأكتر".

وأتم: "ثلاثة أرباع الأفكار التي طبقتها في حياتي لو مكنتش 100% منها كلها أفكار ناس تانية أنا باخدها بنفذها لأني بقتنع بيها أوي"، وردت الاعلامية لميس الحديدي قائلة " أفكار مجنونة ؟" فعقب سميح قائلاً "أنا بحب الأفكار المجنونة" .

وكان انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت قناة "أون" قد عرضت الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.