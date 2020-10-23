سميح ساويرس: لابس بدلة مصرية معمولة ليا مخصوص

أبدت الاعلامية لميس الحديدي إعجابها، بملابس السيدات المشاركات في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة: " الصراحة فساتين الستات حلوة أوي والرجالة الصراحة لابسين شيك".

ورد سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي لمهرجان الجونة، على لميس الحديدي خلال حواره معها عبر شاشة "ON" في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح المهرجان في دورته الرابعة، قائلًا: "أنا قلعت الببيون لإني إتخنقت منها، بس أنا لابس بدلة من كونكريت".

فردت الحديدي: "إنت لابس كونكريت يا سميح؟ مصري؟"، ليرد عليها الأخير قائلًا: "عملوها ليا مخصوص".

فعقبت لميس الحديدي: "أنا كمان لابسة مصري ولازم نشجع المصري، وحبيت أحيي الرجالة عشان دائما بنركز على الستات فلازم نحيي الرجالة والسنة دي سنة ألوان متميزة".

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

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