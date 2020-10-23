محمد سعد يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين: "أبو صلاح ابن الناظر"

إسترجع الفنان محمد سعد ذكرياته مع الفنان الراحل علاء ولي الدين عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" بنشر صورة لهما سويا معلقا: "أبو صلاح ابن الناظر صديق عمري .. من طرف أخوك اللمبي".

وخلال الأيام الماضية فاجأ الفنان محمد سعد، جمهوره باقتحامه عالم السوشيال ميديا، وتدشين عدد من الحسابات الرسمية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيس بوك"، و"تويتر"، و"انستجرام".

واختار الفنان محمد سعد، طريقة مميزة لإعلان خبر مشاركته في عالم السوشيال ميديا، من خلال نشر فيديو له يتحدث فيه بطريقة الشخصية الشهيرة "اللمبي"، مخاطبًا متابعيه "دوسوا على الفلنكات أسفل الشاشة"، ليقاطعه أحد الأصوات "قصدك اللينكات"، ليستكمل اللمبي كلامه: "دوسوا على الفلينكات عشان أبقى ترند".

وفي الوقت الذي طلب منه أحد الحضور معه إعادة تصوير الفيديو لأنها "أبيض وأسود"، ليقاطعه اللمبي "أبيض وأسود.. ليه بتصوروا تاكسي.. حطوا المخرج في التلاجة".

وحتى عام 2019 كان الفنان محمد سعد يرفض إنشاء أي حسابات على السوشيال ميديا، وتأكيده أنه يفضل التواصل المباشر مع الجمهور، وأنه يتقبل النقد بصدر رحب، ولا يعاني من ضيق صدر تجاه الانتقادات التي توجه له سواء كانت من النقاد أو الجمهور.

وجسّد محمد سعد، شخصية اللمبي في عدد من الأفلام، منها "اللمبي، اللي بالي بالك، اللمبي 8 جيجا، حياتي مبهدلة"، بخلاف أفلامه "محمد حسين، تيك تك بوم، عوكل، كركر، بوحة، كتكوت، تحت الترابيزة، بوشكاش، الكنز، 55 إسعاف، الناظر، امرأة وخمس رجال، الطريق إلى إيلات".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان محمد سعد، كانت بدايتها من خلال مسلسل "ومازال النيل يجري، بيت الجمالية، مرفوع مؤقتا من الخدمة، الشارع الجديد، الإعصار، أيام المنيرة، من الذي لا يحب فاطمة، فيفا أطاطا، شمس الأنصاري".