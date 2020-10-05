هنيدي يتحدث عن ذكرياته مع علاء ولي الدين وخالد صالح

قال الفنان محمد هنيدي، إنه لم يشعر بغياب الفنان علاء ولي الدين، "هو حالة كدة، جه قعد معانا شوية، ورحل، لكن فضل منه كتير"، موضحًا أنه يظل معه كل ذكريات علاء ولي الدين، ورصيد الصداقة والأخوة.

وأضاف "هنيدي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "one"، أن الفنان خالد صالح من أصدقاء الجامعة، معقبا: "كنا في كلية الحقوق وكنا مجانين تمثيل، ورغم تأخير ظهور نجوميته إلا أننا كنا نثق أنه سيأتي يوما تظهر فيه موهبته، وهذا حدث، وفي وقت صغير ترك ميراثا ضخما".

وأوضح أنه يرتبط بصداقة قوية مع عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد السقا، وخالد صالح، وغيرهم، مؤكدًا أن مصر أنجبت الكثير من الكوميديانات، مثل نجيب الريحاني، وفؤاد المهندس، وأمين الهنيدي، لافتا إلى أنه الفنان الذي يضحكه هو الفنان نجيب الريحاني خاصة في دور "الباشا والجنايني".

ونصح الشباب الذين يريدون تعلم الكتابة الكوميدي أن يشاهدوا أفلام نجيب الريحاني، موضحا أنه دائم المشاهدة لأفلام الأبيض والأسود، وخاصة أفلام "الريحاني".