عمرو عرفة يتذكر حكاية 20 رغيف كبدة مع علاء ولي الدين: يفتح النفس

تذكر المخرج عمرو عرفة، موقفًا كوميديًا جمعه مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وكتب "عرفة" عبر "تويتر"، قائلًا "كنت متختخ في الفتره دي.. مش ممكن تبقى مع علاء ومتتخنش.. يفتح نفسك على الأكل.. مرة كان واخد أوضة في انتركونتننتال وأنا معاه ولسه همشي، قالي هأكلك أحلى كبده ومخ من عجيبة.. لسه بقول مستحيل يخش الفندق لقيت المساعد داخل شايل علبتين تورتة وجواها 20 رغيف كبده ومخ، الله يرحمك".

وحرص المخرج عمرو عرفة على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين في سبتمبر الماضي، ونشر عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" صورة تجمعهما من كواليس آخر أعمال الفنان الراحل التي لم تكتمل، وهو فيلم "عربي تعريفة".

وعلق "عرفة" على الصورة: "وحشتني يا علاء، اليوم ذكرى ميلادك، وأنا متأكد إنك عندك حفلة أحلى وأجمل من حفلاتنا يا تري هتعزمني إمتى؟.. أسألكم الفاتحة".

كما أحيا المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ذكرى وفاة والده المخرج سعد عرفة، ونشر صورة تجمع والده والفنان رشدي أباظة ومريم فخر الدين، وعلق قائلًا "كان مختلفًا عن جيله من المخرجين، وكان لقبه ملك الرومانسية.. ‏دي صوره من العرض الخاص لأول أفلامه (لقاء غير الغروب) شايفين الشياكة. ‏الفاتحة لوالدي المخرج سعد عرفة".

كما أعلن المخرج عرفة مؤخرًا عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وفاة فريدة حلمي مساعدته في الإخراج عن عمر ناهز 23 عاماً إثر حادث سير أليم.

وكتب عرفة: "‏كانت معايا على التليفون امبارح وكانت مرحة جداً ومبتكرة في شغلها كمساعد مخرج، وخلصنا شغل وقلتلها هكلمك بالليل لو احتجت حاجة.. ‏احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولى عز وجل إثر حادث أليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. فريدة حلمي 23 سنة.. أسألكم الفاتحة.