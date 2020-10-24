آسر ياسين: كورونا ليست أول أزمة تواجه صناعة السينما

قال الفنان آسر ياسين، عضو تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، إنه كان عضو لجنة تحكيم أكثر من مرة، في دبي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفا: "دايما الواحد بيبقى مبسوط جدا، ودي حاجة هايلة".

وأضاف "ياسين"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أن الإنسان يكون لديه مسؤولية العدالة جدا، وألا ينحاز لشئ ما، وأن يكون موضوعيا في مشاهدة الفيلم ككل، وليس من ناحية الإخراج فقط أو التصوير فقط.

وواصل الفنان آسر ياسين: "بحاول أكون أمين على قد ما أقدر، عشان مش عايز أكون في مكان حد تاني وأحس بعدم عدالة".

وأكد أنه متحمس لمشاهدة كل الأفلام، ولجنة الاختيار بذلت مجهودا عظيما لاختيار أفلام جيدة، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا ليست الأولى التي تواجه صناعة السينما، وفي وقت سابق واجهوا أزمات نقص المال، والحروب، وغيرها، والدليل أن بعض الأفلام جيدة جدا صُنعت في وقت جائحة كورونا.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".