من "يادنيا ياغرامي" لـ"الجونة".. لقطات جمعت الصديقات إلهام وليلى وهالة

حرصت الفنانات والصديقات الثلاث إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي، على التواجد معا خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناسبات.

وظهر الثلاثي خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكن طوال فترة المهرجان متواجدات معا في جميع الأماكن خلال الريد كاربت وداخل صالة الاحتفال.

واحتفلت إلهام شاهين مؤخرا بزفاف شقيقها أمير، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين التقطوا عشرات الصور في الحفل، إلا أن الصورة الأبرز كانت تلك التي جمعت الصديقات الثلاث بينما ترتسم على وجوههن ابتسامات حقيقية تعبر عن سعادتهن بالتجمع سويًا.

ظهرن الثلاثي في 22 أغسطس الماضي سويًا، خلال حفل زفاف ابنة المنتج والسيناريست مدحت العدل، بنفس الضحكات والابتسامات التي لازمتهن طوال أحداث الفيلم، ونشرت إلهام شاهين الصورة، حينها، مسترجعةً من خلالها الفيلم الذي جمعهن سويًا وبدأ علاقتهن الطويلة بتعليقها: "يادنيا ياغرامي.. يا دمعي يا ابتسامي.. مهما كانت آلامي قلبي يحبك يادنيا ".

وكان انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.وكانت قناة "أون" قد عرضت الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة. ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.