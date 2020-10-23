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الصحة: ندعم مهرجان الجونة بـ10 سيارات إسعاف وسحبنا عينات من الأغذية بالفنادق

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شريف سليمان
11:03 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تهتم بالاحتفالات الكبرى، وضيوف مصر من كل أنحاء العالم، ووضعت خطة تأمين طبي لتأمين الضيوف قبل المهرجان بأسبوع.

وأكد "مجاهد"، في مقابلة مع قناة "ON" الفضائية، على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، على التشديد على ارتداء الكمامات، والإجراءات الاحترازية، وهناك فرق طبية سحبت عينات من الأغذية في الفنادق، وعينات من المياه، وكل مخارج ومآخذ المياه للتأكد من سلامتها، حرصا على سلامة التعقيم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك انتشار لـ10 سيارات إسعاف في محيط المهرجان، بالإضافة إلى سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، يتم استخدامها في حالة الاشتباه بفيروس كورونا، وهناك خطة إخلاء طبي للمستشفيات على أعلى مستوى، ورفع درجة الاستعداد على أعلى مستوى.

وأوضح، أن هناك سيارات للمبادرات الطبية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وكل الأماكن تم تأمينها بشكل عال.

وشدد على أن الجلسة الافتتاحية شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث التباعد وارتداء الكمامات، والفرق الطبية منتشرة، مناشدا كل الفنانين والضيوف في مدينة الجونة، بالالتزام الكامل، واتباع الإجراءات الاحترازية لأن هذا يساعد كثيرا في عدم وجود أي إصابات.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك خطة تأمين طبي على أعلى مستوى ولكن التزام الضيوف له دور مهم، لأنه يمثل صورة مصر في السياحة، ووزارة الصحة توفر خدمة تحاليل الـ"pcr" لضيوف مصر العائدين إلى بلادهم، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الحجر الصحي في المطار، لافتا إلى أنه يجب الحصول على شهادة الـ"pcr" لدخول مصر.

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