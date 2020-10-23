"بنقلد وبنجود".. سميح ساويرس يكشف سر نجاح مهرجان الجونة

قال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي لمهرجان الجونة، إن سبب نقله لإدارة المهرجان السينمائي لشركة اوراسكوم للتنمية بعد أن كانت مستقلة إلى أن المهرجان أصبح يتسم بالاستمرارية ويعقد سنويا وبالتالي كان لزاما نقل تبعيتة إلى إدارة المدينة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "ON" في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة: "صحيح نقلنا إدارته لكن كل الناس اللي قومت المهرجان معانا من بدايته هما هما معانا بس بيشتغلوا تحت مظلة الشركة لأننا ارتأينا أن المهرجان سيقام للأبد فلازم المدينة والشركة هي اللي تقوم بالإدارة".

وأشار ساويرس، إلى أنه في خططه لإدارة المهرجان يعتمد على ما سبقه من تجارب ثم الاعتماد على المناسب منها وتقليده ثم يبني عليها في إطار التجويد.

وواصل: "إحنا بنشوف الناس بتعمل إيه وناخد المناسب ونقلد ونجود برضه والاتنين مش عيب ولما بدأنا نقول عاوزين نعمل مهرجان كان لازم وإحنا بنبنيه نعمله مهرجان عالمي وإلا يكون مالوش لزمة لأننا ماينفعش نعمل مهرجان محلي أو مستواه أقل من مهرجانات أخرى وإلا الأفضل ميتعملش".

ولفت، إلى أن عقد المهرجان في ظل تداعيات كورونا هو تحدي كبير بالنسبة له: "كان تحدي كبير وأنا أصريت عليه وكنت منتظر مؤتمر فينسيا لأنه سيعقد أيام الجائحة وموافقة الدولة ثانيا وده شجعني ومنحني الإصرار، ولازم كنا نعمله بطريقة تشرف البلد لأنه المهرجان الإقليمي الوحيد في الشرق الأوسط".

وأكد ساويرس، أن الجونة أصبح على خريطة المهرجانات الدولية منذ عام 2019: "كل سنة كم الأفلام ونوعيتها بيتطور وبيزيد أنا فاكر أول سنة نعمله كنا بندلل على الأفلام ونقول للناس عشان خاطرنا تعالوا ويقولوا مش عاوزين مهرجانات مش معروفة".

وأتم: "دلوقتي مش بنبذل مجهود 10% من اللي عملناها في أول نسخه ليه ولولا فيروس كورونا لكنا هنشوف عدد ضخم من الممثلين والمخرجين والمنتجين أكبر من اللي موجود دلوقتي".

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.