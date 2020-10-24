فيديو.. بسمة وهبة تتعرض لموقف محرج في لندن: من خرج من داره اتقل مقداره

حكت الإعلامية بسمة وهبة عن الموقف الذي تعرضت له في لندن عندما ذهبت للطبيب ونسيت الكمامة هناك.

وقالت وهبة في فيديو نشرته عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "كنت عند الدكتور ومسافرة تاني يوم وروحت للدكتور، طلعت من عند الدكتور اكتشفت أني نسيت الماسك بتاعي، وبعدين رجعت لقيت الدكتور قفل لأني كنت آخر واحدة".

وتساءلت وهبة: "أعمل إيه مفيش في طريقي صيدليات معظمهم قافلين وفاتحة خرائط جوجل وماشية في طريقي للفندق، بس حتة مشية علقة زي مثلا من الدقي للشيخ زايد وأوبر مش عايز يشتغل".

وتابعت: "قولت أشارككم معايا في الموقف اللطيف اللي حصل لي، وبعدين هنا أنت من غير ماسك يعني جربة، ومينفعش وأنا أقصى حاجة أني ماشية في الشارع كده لكن أدخل مكان أو أركب تاكسي مفيش الكلام ده خالص"، متابعة: "أنا تعبت بس الحمد لله محدش عارف الخير فين يمكن المشي كويس".

وأبدت بسمة وهبة خوفها من تعرضها للسرقة في لندن: "كل شوية اتلفت ورايا لحد يروح خاطف الشنطة لأن نسبة ارتكاب الجريمة مرتفعة في لندن" متابعة: "من خرج من داره اتقل مقداره".