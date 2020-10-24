1081 لجنة تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب في انتخابات النواب بسوهاج

تستعد 1081 لجنة في محافظة سوهاج، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة، في انتخابات مجلس النواب والتي ستبدأ اليوم.

وحرصت محافظة سوهاج على التأكد من تعقيم جميع اللجان الانتخابية وتجهيز مقرات اللجان والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها اليوم وغدا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة فرعية.

وأكد "الفقي"، على تجهيز المقار الانتخابية وفقا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.