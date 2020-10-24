قبل ساعات من البدء.. الأقصر تستعد للعُرس الديمقراطي في انتخابات النواب

رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 حيث تجرى عملية الانتخابات في الأقصر من محافظات المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل يومى 24 و25 أكتوبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتنطلق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، بعد ساعات قليلة اليوم السبت، في محافظة الأقصر، ولمدة يومين، وفي هذين اليومين يختار أكثر من 759836 ناخبا على مستوى المحافظة، 3 نواب لهم فى مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردى، وكذلك 4 نواب على مقاعد القائمة حيث تم تخصيص للأقصر 4 مقاعد بنظام القائمة و3 مقاعد على نظام الفردى، ويبلغ حالياً عدد المرشحين على المقاعد الفردية الثلاثة 77 مرشحاً محتملاً تدور بينهم ملحمة انتخابية كبيرة فى مختلف قرى ونجوع المحافظة بينهم 3 سيدات فقط.

ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجه محافظ الأقصر بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

وشكلت السلطات غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 6 لجان، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.

وفى مدينة إسنا أكبر دائرة انتخابية من حيث عدد الناخبين عقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اجتماعا موسعا بحضور نواب المركز ورؤساء القرى ناقش خلاله عدة موضوعات، من أبرزها إستعدادات المدينة لإجراء انتخابات مجلس النواب المصري 2020.

وأنهت سلطات مجلس مدينة إسنا أعمال تجهيز المقار الانتخابية بالإضافة لتعقيم جميع اللجان والتي يبلغ عددها بالمركز 62 مقرا انتخابيا، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالمركز وربطها بغرف عمليات المجالس القروية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وقامت رئاسة إسنا برفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المقرات الإنتخابية من نظافة وإنارة وعمل مظلات، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن ومراجعة المرافق من مياه وكهرباء داخل المقرات، والتأكد من توفير إضاءة بديلة بالتنسيق مع هندسة الكهرباء، كما كثفت السلطات المجهودات والمتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات وتوفير الدعم لسير العملية الانتخابية، ملتزمةً الحيادية التامة للعملية الانتخابية.

في مدينة الأقصر وجه العميد أيمن الشريف رئيس المدينة تنويها هاما وعاجلا لكافة المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، بشأن تحديد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، مؤكداً ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، كشفت عن تمام استعداداتها بتجهيز 170 مركزا انتخابيا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال759 836 ألف ناخب وناخبة، وذلك لماراثون الانتخابات خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجاري.

من المقرر أن يشارك 300 قاضي في الإشراف على الانتخابات، ونحو 1192 موظفا، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تم الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية، كما أمدت اللجنة القضاة المشرفون على اللجان العامة والفرعية والموظفون ب140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاضي في كل لجنة.

وشملت قائمة الكشوف النهائية لمرشحي مجلس النواب لدورته المقبلة 2020، من سيخوضون السباق الانتخابى على 3 مقاعد فردية تم تخصيصها بالمجلس المقبل لمحافظة الأقصر، وذلك بعد استيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

وجاء في دائرة بندر ومركز الأقصر 34 مرشحا يتنافسون على مقعد فردى واحد، أما فى دائرة القرنة وأرمنت فقد شملت 23 مرشحا يتنافسون على مقعد فردى واحد، أما في دائرة مدينة إسنا ويتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد فردى واحد.

وفى التقسيم الأخير للدوائر الإنتخابية تقرر أن يدخل الإنتخابات بمحافظة الأقصر المرشحون فى 3 دوائر مختلفة أولها دائرة بندر ومركز الأقصر والتى تضم ناخبين من 5 مدن داخلها وهى مدن «بندر الأقصر- الزينية- طيبة- الطود- البياضية»، والدائرة الثانية تضم مدن «أرمنت- القرنة»، والدائرة الثالثة تضم مدينة إسنا أكبر مدينة بمحافظة الأقصر وصاحبة أكبر كتلة تصويتية.