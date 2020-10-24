بايدن يعد بلقاحات كورونا مجانية للجميع حال فوزه بانتخابات رئاسة أمريكا

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانًا "للجميع" في حال فوزه بالانتخابات، وذلك في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء.

وأكّد بايدن، في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس، قبل 11 يومًا من موعد الانتخابات حسبما نقلت قناة "الحرة" الامريكية اليوم السبت - أنَّه "فور توافر لقاح آمن وفعال، فإنَّه يجب أن يتاح مجانًا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أكّد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانًا.

ويلقي الديمقراطيون باللوم على الرئيس الجمهوري في مسألة عدم وجود استجابة فيدرالية قوية للوباء الذي أودى، حتى الآن، بحياة أكثر من 223 ألف شخص في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثرا بـ"كوفيد -19" في العالم.

وقال بايدن "إن كورونا يتجاوز كل شيء واجهناه في تاريخنا الحديث، وهو لا يظهر بوادر تباطؤ"، مشددا على أن "الفيروس يزداد قوة في كل الولايات الأمريكية" تقريبا.

وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا "نحن في هذه الأزمة منذ نحو 8 أشهر، والرئيس ليست لديه خطة حتى الآن".

وأردف بايدن، في خطاب متلفز: "لقد تخلى عنكم، تخلى عن أسرتكم، وتخلى عن أمريكا".

وتعهد بايدن في حال فوزه بأن يضع "على الفور" استراتيجية وطنية "للتغلب على الفيروس" والعودة إلى الحياة الطبيعية. وهو عازم في هذا الإطار على استشارة حكام الولايات الخمسين خلال الفترة الانتقالية، قبل تنصيبه في 20 يناير في حال فوزه، حسب قوله.

وذكر بايدن، أنَّه بمجرد وصوله إلى السلطة، سيدعو الكونجرس على وجه الخصوص إلى التصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الأقنعة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل بين الولايات.