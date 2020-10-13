ترامب بعد تعافيه من كورونا: لا أتذكر اسم جو بايدن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح لدورة رئاسية جديدة، الصين بمحاولتها التجسس على حملته الانتخابية ولكنها فشلت.

وأضاف ترامب خلال حضوره أول مؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا أن منافسه جو بايدن ليس رجلا جيدًا، مؤكدًا أنه نسي اسمه ولم يعد يعلم أنه موجود في أي ولاية.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية الموجودة بالخارج ستعود للبلاد، موضحًا أن الطبقة السياسية الفاسدة تحاول بسط سياستها على أمريكا وأنه لن يسمح لها بالوصول للسلطة، مؤكدًا على ثقته في نجاحه في الانتخابات وأنه سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر عظمة من أي وقت مضى.

واعتبر ترامب أن هذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، متهمًا منافسيه بالجنون وأنه يتعامل مع اليسار المتطرف، مضيفًا: "فليساعدنا الله إذا وصل بايدن لسدة الرئاسة"، مضيفًا: "سأحارب وبشكل شرس من أجلكم".

وأشار إلى أنه سينجح في هزيمة اليسار المتطرف وعدم وصوله للسلطة واتهمه بمحاولة سرقة الأصوات، معتبرا أن التقارير التي تعلن عن تقدمه منافسيه بأنها تقارير مزيفة، مشددًا على أن بايدن والديموقراطيين سيدمرون الاقتصاد الأمريكي والحدود الأمريكية واتهمهم بأنهم يسعون لفرض الاشتراكية ولأن تكون الولايات المتحدة مثل فنزويلا.