محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من شوارع البرلس وبلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار من شوارع المدن الواقعة شمال المحافظة؛ لهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على مدن "البرلس، وبلطيم، ومصيف بلطيم"، موجها رؤساء المدن الثلاثة برفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير حركة سير المواطنين.

وأشرف علي فايق، رئيس مدينة البرلس، على أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، وتفقد شوارع المدينة، موجها بسرعة كسح المياه من حول المدارس وبداخلها؛ لاستقبال الطلاب صباح الغد.

وتابع العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، خلال الفترة الليلية لليوم الثاني على التوالي، كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتعامل الفوري معها، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بجميع المستجدات.

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، نشر المعدات وسيارات الشفط بشوارع المدينة؛ لرفع تراكمات المياه، بحضور نواب المدينة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع حالة التأهب، والتواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية، والقطاعات المعنية على مستوى المحافظة؛ لمتابعة هطول الأمطار وتداعياته.

كما كلف "نور الدين" أجهزة الري بتشغيل محطات رفع مياه الري الزراعي بكامل طاقتها، علي المصارف العمومية، لاستيعاب كميات المياه الغزيرة المتساقطة علي المحافظة.

واستعدت محافظة كفر الشيخ لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وتابعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، في ظل توقع هطول أمطار، بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد.