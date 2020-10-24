انتظام التصويت بانتخابات النواب في 339 مركز انتخابي بقنا

بدأت قبل قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب من قبل الناخبين في محافظة قنا في 339 مركز انتخابي و670 لجنة فرعية.

ووصل غالبية القضاة في لجان قنا قبل بدء فتحها بـ15 دقيقة في دوائرالمحافظة الانتخابية الأربعة في شمال وجنوب قنا.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن "المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجرائها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين.

وشدد على أن المشاركة فى الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين وأن المحافظة حريصة على أن يؤدى المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر محافظة قنا فى هذا العرس الديموقراطى بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطواريء وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعدا.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.