س و ج.. أهم 8 أسئلة عن انتخابات مجلس النواب 2020

انطلق اليوم السبت، مارثون التصويت بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولي، التي تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية والصعيد.

"الوطن" تجيب في السطور الآتية عن أبرز الأسئلة التى تتعلق بالانتخابات، وأبرزها الفرق بين مرشحى الفردى والقوائم، وأبرز الفئات التى ألزم القانون بتمثيلها بالمجلس، ومراحل الانتخابات بالمحافظات.

س: كم عدد مقاعد مجلس النواب؟

ج: 568 مقعداً بينهم 284 للفردى، و284 لنظام القوائم المغلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منها.

142 مقعدا للمرأة في مجلس النواب

س: هل هناك نسبة معينة مخصصة للمرأة؟

ج: الدستور حدد نسبة للمرأة بمجلس النواب وهى 25% من إجمالى عدد المقاعد، وبالتالي مخصص لها 142 مقعداً.

س: ما الفرق بين دوائر "الفردى" و"القوائم"؟

ج: النظام الفردى به 143 دائرة ويتنافس المترشحون على 284 مقعداً، وتضم أقساماً ومراكز إدارية مختلفة داخل المحافظة الواحدة.

نظام القوائم فيشمل 4 دوائر تضم كل دائرة أكثر من محافظة بإجمالى 284 مقعداً.

الفرق بين مرشح القائمة ومرشح الفردي

س: ما الفرق بين دائرة مرشح "القائمة" ومرشح "الفردى"؟

ج: المرشح الفردى يتم انتخابه داخل نطاق جغرافى محدد بمحافظة معينة ويمثل هذا النطاق داخل البرلمان

مرشح نظام القوائم يتم انتخابه داخل نطاق جغرافى يضم أكثر من محافظة ويمثل هذه المحافظات مجتمعة داخل البرلمان

س: ما الفئات التى يجب تمثيلها فى القوائم الانتخابية؟

ج: مترشحين من المسيحيين والعمال والفلاحين، والشباب، وذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج، والمرأة

س: هل ستجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية فى توقيت واحد؟

ج: لا.. تم تقسيم الانتخابات لمرحلتين؛ الأولى بداية من 21 أكتوبر المُقبل. والمرحلة الثانية سيتم التصويت خلالها بداية من 4 نوفمبر 2020.

س: ماهي محاظفات المرحلة الأولي؟

الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

س: ماهي محافظات المرحلة الثانية؟

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.