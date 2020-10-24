صور.. بدء توافد الناخبين على لجان الاقتراع للتصويت في أسيوط

فتحت جميع اللجان على مستوى محافظة أسيوط، أبوابها للناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء التصويت، خاصة المعدة للسيدات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط تكثيف أمني بمحيطها، من قبل قوات الشرطة والجيش، الذين بدأوا التأمين والفحص بواسطة خبراء المفرقعات والدفاع المدني.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة، توافد القضاة المشرفين على اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا.

وفي لجنة رقم 129، ومقرها مدرسة الأقباط بأبو تيج، أطمأن المستشار محمد عباس، المكلف بالإشراف على كل اللجنة، على الأقفال البلاستيكية الخاصة بالصناديق.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة، و15 مركز شرطة وقسم، في 497 مقرا انتخابيا، يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلنت تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873).

وتنطلق انتخابات المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، اليوم، في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي : "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.