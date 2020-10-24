"الوطنية للانتخابات": موظف منسق لطوابير انتخابات النواب لضمان التباعد

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه ممنوع منعًا باتًا إجراء أي دعاية انتخابية في حيز اللجنة أو داخل المجمع الانتخابي إطلاقًا، والهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة أعدت سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية لمواجهة أي حالة تطرأ في اليوم الأول للانتخابات.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسى، أنَّ الهيئة أعدت موظف منسق طابور لضمان التباعد الاجتماعي في كل اللجان الفرعية، وأن تكون هناك مسافة بين كل ناخب في داخل المجمع وخارجه، مؤكدا أنه ستطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وطمأن "إبراهيم"، المواطنين بأنَّ الهيئة الوطنية هيئة مستقلة تدير الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وهي المختصة على الإدارة والإشراف على كل الانتخابات بما فيها انتخابات النواب، ومجلس إدارة الهيئة 10 من القضاة من جهات وهيئات قضائية، وهناك متابعة للانتخابات من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما أن قرارات الهيئة غير محصنة ويجوز الطعن عليها، وكل هذه العوامل من شانها نزاهة الانتخابات.

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ اللجان العامة والفرعية لا تعلن إلا العدد الحصري بينما النتيجة النهائية تعلن بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يرد للهيئة شكاوى بين اللجان المشكلة والخاصة بمتابعة ومراقبة الدعاية الانتخابية، ولكن هناك شكاوى بين المرشحين وجرى التحقق فيها وتبين أنَّها شكاوى كيدية، مؤكّدا أنَّه لم ترد أي شكوى خاصة بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابي.