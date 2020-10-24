محافظ أسوان يراقب بدء تصويت انتخابات النواب في 373 لجنة

وصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة بدء انطلاق التصويت فى 373 لجنة فرعية في مراكز محافظة أسوان الخمسة "أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو"، التى تستقبل مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان.

وتدخل أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي بدأ التصويت فيها اليوم، ويستمر على مدار يومين، في 4 دوائر لاختيار 5 مقاعد فردية مقعدين بـ"أسوان، دراو"، ومقعد في كل من "كوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو".

وشدد عطية، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي.

وأكد وقوف المحافظة على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستي فقط، موجها بتشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية والتي ستشهد أيضا مرور مفاجئ من المحافظ شخصيا، لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان.

وشدد على رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسؤولي المحليات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحا فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.