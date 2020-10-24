بالكمامة والكحول.. ناخبو البدرشين يتوافدون بكثافة على لجان الانتخابات

توافد عشرات الناخبين على صناديق الاقتراع في أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب، في الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، للتصويت في الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة، لتسيير العملية الانتخابية.

ووفرت اللجان الانتخابية بمدينة العياط الكمامات الطبية والكحول أمام أبواب الدخول، لتوفير كافة الحماية والسلامة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال محسن عبدالهادي، أحد ساكني مدينة العياط، إنّه جاء إلى مقر اللجنة الانتخابية لاختيار من يمثله في مجلس النواب، مشيرا إلى أنّ العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات واجهتنا، وأنّ القائمين على العملية الانتخابية يؤدون دورهم بشكل منتظم، في الساعات الأولى من بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنّ لجان الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، نفذت الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تواجد بوابات التعقيم داخل المقار الانتخابية والمطهرات والكمامات، مطالبا جموع الشعب المصري بالنزول إلى اللجان الانتخابية للتصويت في انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات حق أصيل لكل مواطن مصرى.

ويتنافس في الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، نحو 28 مرشحاً من حزبيين ومستقلين، حيث يتصارعون على الفوز بـ3 مقاعد داخل مجلس النواب القادم.