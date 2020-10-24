الجيزة: نشر 167 سيارة إسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية

نشر مرفق الإسعاف بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة الصحية 167 سيارة إسعاف مجهزة بالقرب من المراكز الانتخابية، للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها، ولمواجهه أي طاريء.

وانهت محافظة الجيزة استعدادتها لانتخابات مجلس النواب بتجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب.

وقال "راشد"، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

وأوضح "راشد" أنه تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كافٍ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وانطلقت قبل قليل، انتخابات مجلس النواب 2020، بنظامي المقاعد "القوائم " و"الفردية"، بعدد 14 محافظة على مستوى الجمهورية، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءا، ولمدة يومين.