سعر الدولار اليوم السبت 24-10-2020: مستقر في البنوك

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار الأمريكي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 24 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجّل استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه و 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.76 جنيه في 19 بنكًا هم: "مصر، البركة، الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي"، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

فيما سجّل أقل سعر في بنوك "مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي المصري" ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار عالميًا

وخلال تعاملا الأسبوع الماضي، هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما ينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وواصل مؤشر الدولار التراجع مسجلًا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من سبتمبر، وذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنّ الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصاية لأزمة كوفيد-19 وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر القادم.

وصعد اليورو 0.5% أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1% إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.

أسعار العملات العربية والأجنبية

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك، هي: "قناة السويس، بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وHsbc"، وسجّل في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استقر أيضًا سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: "عودة، والمشرق، بلوم، المشرق، وHsbc"، وسجّل في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وارتفع اليورو بقيمة 5 قروش مقابل الجنيه، مسجّلًا أعلى سعر للشراء بـ18.46 جنيه، في بنك "التعمير والإسكان"، وسجل الإسترليني أعلى سعر للشراء بـ20.33 جنيه، في بنك "الاستثمار العربي".