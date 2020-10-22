مستقر اليوم.. سعر الدولار اليوم الخميس 22-10-2020

تستعرض "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط أسعار الدولار الذي شهد استقرارا، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 22 أكتوبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع والشراء بسعر 15.75 جنيه في 16 بنكًا: "بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول"، وجاء أقل سعر لبيع الدولار في بنوك الإسكندرية ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 20.25 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 18.50 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

أما الدرهم الإماراتي سجل في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.