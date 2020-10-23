سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2020: مستقر في بنكي الأهلي ومصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للقراء والمتابعين، متوسط سعر الدولار، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 23 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل البنك الأهلي والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك الإسكندرية، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قيل اليوم الجمعة في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، وسعر 4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 4.08 جنيه للشراء، وسعر 4.19 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 20.25 جنيه للشراء، وسعر 20.70 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر 20.25 جنيه للشراء، وسعر 20.58 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 20.54 جنيه للشراء وسعر 20.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 18.50 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.