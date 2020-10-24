عاجل.. رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات النواب بالشيخ زايد

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد.

وتشهد الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر، وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على 3 مقاعد منافسة شرسة بين المرشحين من بينهم 3 مرشحين من مستقبل وطن بالشيخ زايد.

يذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة، استعدادا للانتخابات، والتي انطلقت في الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الـ9 مساءً، وسط إجراءات أمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة، وجرى تنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم.