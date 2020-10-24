صور.. وزيرة التضامن تطالب الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التصويت

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020 التي انطلقت مرحلتها الأولى اليوم السبت وتستمر للغد، وذلك في لجنة المركز القومي للبحوث بالدقي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذي يمثلهم في دائرتهم.

وأكدت نيفين القباج، على المواطنين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.