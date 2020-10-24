قبل انطلاق التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب بالرقم القومي

تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، اليوم، وتُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

كيف تعرف لجنتك الانتخابية المقررة للإدلاء بصوتك؟

يمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية والقائمة.

للدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنــا.

ثم يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلم"، العديد من البيانات وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له، ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرتين الفردي والقائمة.

انتخابات مجلس النواب 2020 على مرحلتين

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قرارات تنظيم العملية الانتخابية ومنها عقد انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى 14 محافظة والثانية 13 محافظة.

وكانت قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية بنظام القائمة.

4 دوائر للقوائم الانتخابية

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام؛ لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا"، مقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات: "الشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، مقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.